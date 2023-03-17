Slovakya’dan Ukrayna’ya 13 MiG-29 savaş uçağı

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, Slovakya hükümetinin, Ukrayna’ya 13 adet Sovyet tipi MiG-29 savaş uçağı gönderme kararı aldığını duyurdu.

Slovakya’dan Ukrayna’ya 13 MiG-29 savaş uçağı
17 Mart 2023 Cuma 16:08

Slovakya Başbakanı Eduard Heger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Slovakya hükümeti, Ukrayna’ya 13 adet MiG-29 göndermeyi onayladı! Sözler tutulmalı. Zelenski savaş uçakları da dahil olmak üzere daha fazla silah istediğinde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söyledim. Başkalarının da aynı şeyi yapmasına sevindim. Ukrayna'nın kendisini ve tüm Avrupa'yı Rusya'ya karşı savunabilmesi için askeri yardımlar kilit öneme sahip” ifadelerini kullandı. Alınan kararın ardından Slovakya, Polonya’dan sonra Ukrayna’ya savaş uçağı gönderme kararı alan ikinci NATO ülkesi oldu.

Öte yandan Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda, dün yaptığı açıklamada ileriki günlerde Polonya’nın 4 adet MiG-29 savaş uçağını Ukrayna’ya göndereceğini duyurmuştu. Dün Duda, ülkesini ziyaret eden Çekya Devlet Başkanı Petr Pavel ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada iki ülkenin Kiev’e desteğine dikkat çekerek, “Çekya ve Polonya hem insani hem de askeri düzeyde Ukrayna’yı desteklemek söz konusu olduğunda mutlak öncü ülkelerdir” demişti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Eduard Heger #ukrayna #Slovakya
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