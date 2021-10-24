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Sosis yeme yarışmasında korkunç ölüm!

ABD'de bir yardım kuruluşu için düzenlenen sosis yeme yarışmasına katılan Madie Nicpon isimli genç kız boğularak hayatını kaybetti

Sosis yeme yarışmasında korkunç ölüm!
24 Ekim 2021 Pazar 09:11

Amerika'nın Massachusetts eyaletindeki Tufts Üniversitesi'nde bir yardım kuruluşu için sosis yeme yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılan 20 yaşındaki öğrenci Madie Nicpon üst üste sosisleri yiyince sosis parçasının nefes borusuna sıkışması sonucu nefessiz kalıp arkadaşlarının gözü önünde yere yığıldı.

Mt. Auburn hastanesine kaldırılan Madie, birkaç saat sonra hayatını kaybetti. Madie'nin ölümü arkadaşları ve ailesini yasa boğdu.

Yaklaşık üç bin kişi, Madie için düzenlenen törene katıldı ve mumlar yaktı.

Okul yönetimi yaptığı açıklamada 3 bin kişinin düzenlenen ibadete katılmasının Madie'nin ne kadar çok sevildiğini gösterdiğini belirtti.

Etiketler; #abd #sosis yeme yarışması #ölüm
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