Sosyal deney için üstsüz güneşlendi, bakın başına neler geldi?

Peru'nun başkenti Lima'da bir kadın, insanların tepkisini ölçmek amacıyla gittiği plajda üstünü çıkardı. Kadının üstsüz güneşlendiğini gören erkekler etrafını sardı, bazıları ise daha ileri giderek kadına elle tacizde bulundu

Lima'da kadınların genelde üstsüz güneşlenmediği bir plaja giden genç kadın, çevredekilerin tepkisini ölçmek amacıyla bikini üstünü çıkararak güneşlenmeye başladı.

Kadının güneşlendiği sırada ise bir televizyon kanalı kayıttaydı. Kadın bir sürek tek başına dururken, çok geçmeden erkekler etrafını sarmaya başladı. Bazı erkekler güneş kremi sürme teklifinde bulunurken, bazıları da ne kadar güzel olduğunu söyledi.

Hatta kadının yanına yaklaşanlardan biri, olayı daha da ileri götürüp kadının sırtına doğru elini attı. Televizyon kanalındaki görüntülere göre bazı erkeklerin kadının fotoğrafını çekmeye dahi kalkıştığı kaydedildi.