Sosyal medya Latife teyzeyi konuşuyor! Hırsızı toz bezi ile kaçırdı!

Sosyal medya Hollanda'dan gelen bu görüntüleri konuşuyor. Görüntülerde Konyalı olan Latife Peker, elinde satır ile fırına giren hırsızı toz bezi ile etkisiz hale getiriyor

Hollanda Konyalı Latife Peker'i konuşuyor. Deventer kentinde oğluna ait fırının başında duran 48 yaşındaki Latife Peker, temizlik yaptığı sırada dükkana satırlı soyguncu girdi. Satırlı soyguncu fırının içine girdiğinde koşarak kasaya yöneldi.

Öte yandan tam o sırada fırının içinde temizlik yapan Latife Peker'in elinde temizlik bezi ve cam silme deterjanı vardı. Soyguncunun kasaya yönelmesiyle bez ile hamle yapan kadın soyguncuyu boğmaya başladı. O sırada içeriye bir müşterinin girmesiyle soyguncu arkasına bakmadan kaçtı.

Latife Teyze yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Hırsızlık için içeriye giren soyguncunun elinde satır olduğunu fark etmedim. Ölüm aklıma gelmedi" ifadesi yer aldı.