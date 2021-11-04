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Squid Game partisinde çatışma çıktı: 8 ölü, 7 yaralı

Panama’da Cadılar Bayramını kutlamak için Squid Game temalı bir parti düzenlenirken, 2 çete arasında çıkan çatışmada 8 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı

Squid Game partisinde çatışma çıktı: 8 ölü, 7 yaralı
04 Kasım 2021 Perşembe 14:01

Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül Cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramını kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi. Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada, 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Ateş etmeye başlayan kişinin “Los Galacticos” adlı yerel bir çeteye üye olduğu öğrenilirken, şahıs olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer 4 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Polisin olay yerinde yaptığı araştırmalar sonrası çöp konteynırında da 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Çatışmada yaralanan 7 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Savcı Rafael Boloyes olayla ilgili yaptığı açıklamada, saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes ayrıca hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silahını kullandığını düşündüklerini de belirtirken, 2 çete arasında uzun süredir rekabet olduğunu da ekledi.

Etiketler; #squid game #squid game partisi #panama #silahlı çatışma #ölüm
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