Sudan'da çatışmalar devam ediyor, ölü sayısı hızla yükseliyor

Sudan’da ordu ile paramiliter grup Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ederken Sudan Kızıl Haçı ölü ve yaralı sayısının hızla yükseldiğini açıkladı

Sudan Kızıl Haçı bugün açıklama yaparak 15 Nisan Cumartesi günü ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında başlayan çatışmamaların devam ettiğini ve ölü sayısının hızla yükseldiğini duyurdu. Yetkililer, özellikle başkent Hartum’daki hastanelerin elektrik ve su kesintisi yaşadığını vurgulayarak tıbbi malzemelerin de ‘tehlikeli boyutta’ azaldığına dikkat çekti.

Sudan Kızıl Haçı, Sudan Kızılay’ının ise sağlık sisteminin çökeceği konusunda uyarı yaptığını belirterek insani yardım talebinde bulundu. İsviçre merkezli Uluslararası Kızıl Haç Komitesi (ICRC) ise dün basın açıklaması yaparak Darfur'un bazı bölgelerinde güvenliğin bozulduğuna dikkat çekip Nyala’daki bir ICRC ofisinin yağmalandığını belirtti.

‘SOKAKLARDA ÖLÜ VE YARALILAR VAR’

ICRC Afrika Direktörü Patrick Youssef “Hartum sokaklarında bırakılan sivil yaralılara ve cesetlere dair haberler duymak son derece üzücü. (Yaralıların) Toplanmaları ve onurlu bir şekilde tedavi edilmeleri gerekir. Derhal engelsiz insani erişim çağrısında bulunuyoruz” açıklamasını yaptı.