MARS'TA İLK UÇUŞ!
MARS'TA İLK UÇUŞ!
0
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI!
MİDESİNDEN ÇIKAN ŞAŞIRTTI!
0
BITCOIN DE YASTIK ALTINDA!
BITCOIN DE YASTIK ALTINDA!
0
SÜRÜCÜSÜZ TESLA KAZA YAPTI!
SÜRÜCÜSÜZ TESLA KAZA YAPTI!
0

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı, 2 kişi öldü!

Teksas’ın Houston kentinde, sürücüsüz Tesla aracının ağaca çarptı. Cumartesi gecesi meydana gelen kazada aracın alev almasıyla iki kişi hayatını kaybetti

Sürücüsüz Tesla kaza yaptı, 2 kişi öldü!
19 Nisan 2021 Pazartesi 09:43

Tesla'dan tam otonom sürüş yazılımı beklenirken, yarı otomatik sürüş sistemiyle gerçekleşen kazalar endişe yaratmaya devam ediyor. Son olarak Teksas’ta gerçekleşen kaza, iki kişinin ölümüyle sonuçlandı.

Harris County Emniyet Müdürlüğü Bölge 4'ten Çavuş Cinthya Umanzor Cumartesi gecesi meydana gelen kazayla ilgili olarak sürücü koltuğunda kimsenin olmadığını belirtti.

Yerel televizyon kanalı KHOU-TV'nin haberine göre 2019 Tesla Model S’nin virajı alamayıp yoldan çıktığı ve bir ağaca çarptığı bilgisi verildi. Kaza sırasında aracın hızını alamayıp bir ağaca çarparak alev aldığı belirtildi.

Yangının söndürülmesinden sonra yetkililer biri ön yolcu koltuğunda, diğeri arka koltukta olmak üzere iki yolcu olduğunu tespit etti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği, Mart ayında Tesla araçlarının kazalarıyla ilgili 27 soruşturma başlattığını söyledi. Kazaların en az üçü yakın zamanda meydana geldi.

Tesla CEO’su Elon Musk, Ocak ayında yaptığı açıklamada, tam otomatik sürücüsüz yazılımından büyük karlar beklediğini belirtmiş, otomobillerin bu yıl, insanı aşan bir güvenilirlikle kendi kendini sürebileceğinden son derece emin olduğunu söylemişti.

Etiketler; #tesla #tesla kaza #sürücüsüz tesla
Önceki Haber
Koronavirüsten ölümde en yüksek seviyeyi gördük!
Sonraki Haber
Adalet Bakanlığı 23 kişi alacak
Küçük çocuğun midesinden çıktı. Tam 209 tane!
Küçük çocuğun midesinden çıktı. Tam 209 tane!
0
Aşıları tamamlandı, maskeler atıldı. Bu ülkenin vatandaşları plaja koştu!
Aşıları tamamlandı, maskeler atıldı. Bu ülkenin vatandaşları plaja koştu!
0
Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!
Kendini taciz eden patronunu paspasla dövdü!
0
ABD'de kargo firmasına silahlı saldırı: 8 ölü
ABD'de kargo firmasına silahlı saldırı: 8 ölü
0
Nehirden süt aktı!
Nehirden süt aktı!
0
TikTok'ta tepki çeken görüntüler!
TikTok'ta tepki çeken görüntüler!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.