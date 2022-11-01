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Suudi Arabistan'da Cadılar Bayramı kutlandı

Dünyanın farklı kentlerinde kutlanan Cadılar Bayramı'ndan renkli görüntüler geliyor

01 Kasım 2022 Salı 13:35

Cadılar Bayramı, dünyanın birçok ülkesinde kutlanmaya devam ediyor. Suudi Arabistan sokakları da bu bayramdan nasibini aldı.

Riyad sakinleri, kutlanmasına izin verilen etkinlikte bir araya geldi. Görüntülere tepki gösterenler kadar, "Ameller niyetlere göredir. Sadece eğlenmek için buradayım" diyenler de vardı.

Etkinlikler için farklı kostümler giyen ve yüzlerini boyayan Suudi vatandaşlar, sokaklarda renkli görüntüler oluşturdu "Riyad Sezonu"nun bir parçası olarak düzenlenen ve "Korkunç Hafta Sonu" olarak adlandırılan etkinlikte bir araya gelen eğlence düşkünlerinin halleri, sosyal medyada gündem oldu.

Etiketler; #suudi arabistan #cadılar bayramı
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