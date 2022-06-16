Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli ürünler toplanıyor nedeni ise...

Suudi Arabistan’da yetkililer “eşcinsellikle mücadele” başlığı altında başkent Riyad’da LGBTİ+ sembolü olan gökkuşağı renkli oyuncakları ve giysileri toplatmaya başladı

The Guardian’da yer alan habere göre, 2019 yılında diğer Körfez ülkeleri gibi turizme açılan Suudi Arabistan, eşcinselliğin yasaklanması gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.

Devlet medyasının aktardığına göre, yetkililer başkent Riyad’da mağazalardan gökkuşağı renkleri barındıran oyuncakları, kırtasiye ürünlerini, giysileri toplatmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, kararla ilgili yaptığı açıklamada gökkuşağı renkli ürünler için “İslam inancıyla ve toplum ahlakıyla ters düşen, genç nesli hedef alarak eşcinsel renklerini teşvik eden” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Suudi Arabistan, Disney’den ülkede yayınlanacak içeriklerde “LGBTİ+ sahnelerini kesmesini” talep etmişti. Disney, talebi reddetmişti.