MHP ARTIK BU İLDE YOK!
MHP ARTIK BU İLDE YOK!
0
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
O ÜRÜNLERİ TOPLUYORLAR ÇÜNKÜ...
0
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
DENİZ AKKAYA'YA 10 YIL HAPİS İSTEMİ
0
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
GAZETECİLERDEN CAN YAMAN'A TEPKİ
0

Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli ürünler toplanıyor nedeni ise...

Suudi Arabistan’da yetkililer “eşcinsellikle mücadele” başlığı altında başkent Riyad’da LGBTİ+ sembolü olan gökkuşağı renkli oyuncakları ve giysileri toplatmaya başladı

Suudi Arabistan'da gökkuşağı renkli ürünler toplanıyor nedeni ise...
16 Haziran 2022 Perşembe 10:30

The Guardian’da yer alan habere göre, 2019 yılında diğer Körfez ülkeleri gibi turizme açılan Suudi Arabistan, eşcinselliğin yasaklanması gibi insan hakları ihlalleriyle gündeme geliyor.

Devlet medyasının aktardığına göre, yetkililer başkent Riyad’da mağazalardan gökkuşağı renkleri barındıran oyuncakları, kırtasiye ürünlerini, giysileri toplatmaya başladı.

Ticaret Bakanlığı’ndan bir yetkili, kararla ilgili yaptığı açıklamada gökkuşağı renkli ürünler için “İslam inancıyla ve toplum ahlakıyla ters düşen, genç nesli hedef alarak eşcinsel renklerini teşvik eden” ifadelerini kullandı.

Nisan ayında Suudi Arabistan, Disney’den ülkede yayınlanacak içeriklerde “LGBTİ+ sahnelerini kesmesini” talep etmişti. Disney, talebi reddetmişti.

Etiketler; #suudi arabistan #lgbti #gökkuşağı #renkli ürün
Önceki Haber
Boğaziçi Üniversitesi araştırma görevlisi alacak
Sonraki Haber
Hayvanseverler 3 kişinin öldürüldüğü mahallede sokak köpeklerini besledi
Ukrayna'da sivillere ait cesetler bulundu
Ukrayna'da sivillere ait cesetler bulundu
0
ABD'den Türkiye'ye saçını yaptırmaya geldi!
ABD'den Türkiye'ye saçını yaptırmaya geldi!
0
Düğünde şok anlar! Damat birden geline yumruk attı!
Düğünde şok anlar! Damat birden geline yumruk attı!
0
Filin saldırdığı kadın öldü, cenazede ilginç bir şey yaşandı!
Filin saldırdığı kadın öldü, cenazede ilginç bir şey yaşandı!
0
İçinde Eczacıbaşı çalışanlarının bulunduğu helikopter bulundu, acı haber geldi!
İçinde Eczacıbaşı çalışanlarının bulunduğu helikopter bulundu, acı haber geldi!
0
Bir inek cinayetten tutuklandı!
Bir inek cinayetten tutuklandı!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.