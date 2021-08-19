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Taliban 4 komutanı idam etti!

Taliban, dünyaya ılımlı mesajlar vererek havayı yumuşatmaya çalışsa da bir stadyumda dört komutanın binlerce kişi önünde asıldığına dair ortaya çıkan haberler tüyler ürpertti

Taliban 4 komutanı idam etti!
19 Ağustos 2021 Perşembe 10:04

Afganistan'daki kaos ortamına son vermek ve kendilerine yönelik isyanları bastırmak isteyen Taliban, geçtiğimiz günlerde genel af ilan etmişti. Ülkede ılımlı bir havanın eseceği düşünülürken, gelen görüntüler ise tam tersini gösteriyor.

Kaosun yaşandığı ülkede Taliban, vilayetlerde Afganistan bayrağını indirip Taliban bayrağı astı. Nangarhar vilayetinde ise Taliban bayrağına karşı protesto düzenlendi. Taliban'a yönelik tepkiler sürüyor. Nangarhar vilayetinin Celalabad kentinde açılan Taliban bayrağı yerine Afganistan bayrağının yeniden asılmasını talep eden protestocular sokaklara döküldü.

Yerel kaynaklar, Afganistan bayrakları eşliğinde yürüyen protestoculara Taliban militanlarının müdahale ettiğini, açılan ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını belirtti.

DÖRT KOMUTANI ASTILAR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Taliban'ın tanınmış dört komutanı Kandahar'daki bir stadyumda asılarak idam edildi. Komutanlardan birinin General Rezak ismiyle tanınan Haşim Rekval'e yakın bir isim olduğu öğrenildi.

Etiketler; #taliban #taliban afganistan #taliban komutan astı #afganistan #afganistan idam #taliban idam
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