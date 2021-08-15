Taliban başkent Kabil'e girdi!

Taliban, Afganistan'ın başkenti Kabil'e dört bir yandan girmeye başladı. Afganistan ordusunun Taliban'a direniş göstermediği öğrenildi

Taliban bu sabah, Afganistan'ın doğusundaki önemli bir şehir olan Celalabad'ın kontrolünü ele geçirdi. Kabil'e oldukça yakın bir yerde ilerleyiş devam ederken, ABD başkent Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı. Afganistan ordusunun Taliban'a direniş göstermediği belirtildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı, Taliban'ın dört bir yandan başkent Kabil'e ve kenar mahallelere girmeye başladığını açıkladı. Taliban, Afganistan'da başkent Kabil hariç tüm büyük vilayet merkezlerini ve sınır kapılarını ele geçirdi. Ülkeden tek çıkış yolunun Kabil'deki havalimanı olduğu belirtildi.



ŞEHİRDE KAOS HAKİM

Taliban'ın, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiğini aktardı. Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu gözlendi.

Taliban Doha sözcüsü, yaptığı açıklamada "Kabile giren güçlerimize şiddetten kaçınmaları talimatını verdik, gitmek isteyenlere güvenli geçiş sağlanacak. Kadınların korunaklı bölgeye gitmesi talep edilecek" sözlerine yer verdi. Başkent Kabil'i güç kullanarak ele geçirmeyeceğini söyleyen Taliban, "Biz yönetimi devralırken tek bir masum Afganistan vatandaşının bile yaralanmasını ya da ölmesini istemiyoruz ama ateşkes ilan etmedik" sözlerine yer verdi.

KİMSEDEN İNTİKAM ALINMAYACAK

Taliban ayrıca, kimseden intikam alınmayacağını, hükümet ve orduda görev almış herkesin affedildiğini belirterek, "Güçlerimize girişlerde bekleme emri verdik. Başkent'te kimseyi öldürmedik ve yaralamadık. Afganistan hükümeti ile Kabil'in barışçıl yollarla teslim olması için müzakere halindeyiz" dedi. Afganistan Cumhurbaşkanlığı ise "Kabil'de farklı noktalarda silah sesi duyuldu güvenlik güçleri durumu kontrol altına aldı" açıklamasın bulundu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN ÇAĞRI

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da bulunan Türk vatandaşlarına çağrıda bulunarak ülkeden ayrılmak isteyenlerin ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Ayrıca Bakanlık, vatandaşların ayrılmak için arayacağı telefon numarasının da +93 79 782 82 83 olduğunu belirtti.

Taliban, ABD ve diğer yabancı güçlerin geri çekilmesiyle son aylarda Afganistan'da hızlı ilerleme kaydetti. Şu ana kadar 34 vilayetin 26'sında, kontrol Taliban'a geçti.