GÜNEŞE MARUZ KALDIYSA...
GÜNEŞE MARUZ KALDIYSA...
0
ONU KOPARMANIN CEZASI...
ONU KOPARMANIN CEZASI...
0
DEPREM FELAKETİ: 1941 ÖLÜ!
DEPREM FELAKETİ: 1941 ÖLÜ!
0
183 ÖLÜM DAHA!
183 ÖLÜM DAHA!
0

Taliban, burka giymeyen kadını öldürdü!

Pazar günü Kabil'i ele geçirerek Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etti. Olaya ait görüntü sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu

Taliban, burka giymeyen kadını öldürdü!
18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:24

Tüm dünyanın gözü kısa bir süre içerisinde başkent Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'da. Sivil halk canını hiçe sayarak ülkeden kaçmaya çalışırken, Taliban ise verdiği ılımlı mesajlarla vatandaşlarına normal hayata dönmeleri yönünde çağrılar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Taliban yetkilileri, kadınların şeriat kuralları çerçevesinde iş ve eğitim hayatına katılabileceklerini söyledi. Taliban sözcüsü ayrıca kadınların burka giymesinin şart olmadığını ama başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

BURKA GİYMEDİĞİ İÇİN BİR KADINI ÖLDÜRDÜLER

Bu gelişmeler yaşanırken ülkenin bazı kesimlerinden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı. Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü. Bu görüntü endişe içerisinde Afganistan'daki gelişmeleri izleyenler tarafından da korkuyla karşılandı.

Etiketler; #afganistan #taliban #burka giymeyen kadın #taliban kadın öldürme
Önceki Haber
Yoğun bakımdaki genç hastaların hepsi aşısız!
Sonraki Haber
Kızını 7 yıl boyunca istismar eden baba tutuklandı
Haiti'de deprem 1941 can aldı!
Haiti'de deprem 1941 can aldı!
0
Taliban'la ilgili bir ülke kararını açıkladı: Tanımıyoruz
Taliban'la ilgili bir ülke kararını açıkladı: Tanımıyoruz
0
Afganların bindiği uçakla ilgili tüyler ürperten rapor: Ceset parçaları bulundu
Afganların bindiği uçakla ilgili tüyler ürperten rapor: Ceset parçaları bulundu
0
ABD paylaştı! Taliban'dan böyle kaçtılar!
ABD paylaştı! Taliban'dan böyle kaçtılar!
0
Afganistan'ı ele geçiren Taliban, genel af ilan etti!
Afganistan'ı ele geçiren Taliban, genel af ilan etti!
0
Afganistan'dan korkunç görüntüler
Afganistan'dan korkunç görüntüler
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.