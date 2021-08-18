Taliban, burka giymeyen kadını öldürdü!

Pazar günü Kabil'i ele geçirerek Afganistan'ın yönetimini fiilen devralan Taliban verdiği ılımlı mesajlara rağmen Takhar vilayetinde bir kadını burka giymediği için infaz etti. Olaya ait görüntü sosyal medyanın bir numaralı konusu oldu

Tüm dünyanın gözü kısa bir süre içerisinde başkent Kabil'e girerek Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban'da. Sivil halk canını hiçe sayarak ülkeden kaçmaya çalışırken, Taliban ise verdiği ılımlı mesajlarla vatandaşlarına normal hayata dönmeleri yönünde çağrılar yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Taliban yetkilileri, kadınların şeriat kuralları çerçevesinde iş ve eğitim hayatına katılabileceklerini söyledi. Taliban sözcüsü ayrıca kadınların burka giymesinin şart olmadığını ama başörtüsünün zorunlu olacağını söyledi.

BURKA GİYMEDİĞİ İÇİN BİR KADINI ÖLDÜRDÜLER

Bu gelişmeler yaşanırken ülkenin bazı kesimlerinden Taliban'ın eski dönemini aratmayacak haberler gelmeye başladı. Fox News'un haberine göre, Afganistan'ın Takhar vilayetinde bir kadın burka giymediği için Taliban militanları tarafından vurularak öldürüldü. Bu görüntü endişe içerisinde Afganistan'daki gelişmeleri izleyenler tarafından da korkuyla karşılandı.