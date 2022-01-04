Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi

Taliban yönetimi ilginç bir şeye daha imza attı. Yönetim mağazalarda bulunan cansız mankenlerin kafalarını kesme talimatı verdi. Mağaza sahipleri de mankenlerin kafasını kesmek zorunda kaldı

Taliban yönetiminin Herat vilayetindeki mağazalarda kendi dini gerekçelerini öne sürerek cansız mankenlerin başlarını mağaza sahiplerine testere ile kestirdiği görüntüler tepki çekti.

Afganistan'ın önemli merkezlerinden olan, çok defa işgal ve istilalara maruz kalan Herat, onlarca uygarlığın ve kültürün izlerini taşıyor. Ülkenin İran ve Orta Asya’ya açılan kapısı olan Herat zengin kültürü ve tarihi mirasıyla dikkat çeken bir vilayet.

Hoşgörü felsefesiyle dünyada milyonlarca insanı etkileyen Mevlana’nın “Horasan’ın incisi” olarak tanımladığı Herat'ın Taliban yönetimine geçmesi sonrası ortaya çıkan görüntüler pekçok insanı üzdü.