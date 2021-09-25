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Taliban, halkın gözü önünde idamlara başladı!

Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban halka açık idamlara başladı. Taliban, 4 erkeği Herat kentinde vinçlere asarak öldürdü

Taliban, halkın gözü önünde idamlara başladı!
25 Eylül 2021 Cumartesi 15:14

20 yıl sonra Afganistan'da yönetimi geçiren Taliban, dünyaya korku salmaya devam ediyor. Yeni dönemde kadınların iş ve eğitim hayatına katılması zorlaştırılırken, halka açık idamlar ise bugün itibarıyla başladı.

Pazar günü Taliban'ın ülkedeki cezaevleri sorumlusu olan Molla Nurettin Turabi, idam ve uzuv kesme cezalarının yeniden başlayacağını uluslararası medyaya verdiği bir röportajda açıklamıştı. 90'lı yılların sonunda Taliban'ın birinci döneminde din polisi gücünün başında bulunan Turabi, uzuv kesmelerin 'güvenlik ortamı için gerekli' olduğunu savundu ve söz konusu cezaların halka açık infaz edilmeyebileceğini söyledi.

Dünyaya korku salan açıklamalar sonrasında bugün ilk halka açık idamlar gerçekleştirildi. İktidardaki birinci ayını dolduran Taliban önceki dönemine göre daha ılımlı olacağı sözünü verse de, bugün Herat'tan gelen görüntüler şok etkisi yarattı. Taliban, adam kaçırmakla suçladığı dört erkeği Herat'ta şehir meydanındaki vinçlere astı ve kent sakinleri güpegündüz gerçekleşen idamları izledi.

Etiketler; #afganistan #taliban #taliban idam
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