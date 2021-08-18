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Taliban'la ilgili bir ülke kararını açıkladı: Tanımıyoruz

Taliban Afganistan'ın yönetimini ele geçirdi. Şimdi ise merak konusu hangi ülkelerin Taliban'ı uluslararası kamuoyunda tanıyıp tanımayacağı. İlk kararını açıklayan ülke ise Kanada oldu

Taliban'la ilgili bir ülke kararını açıkladı: Tanımıyoruz
18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:03

Taliban, Afganistan yönetimini ele geçirdi. Afgan halkı ülkeyi terk etmek için canını riske atmaya başladı. Bir başka konu ise hangi ülkelerin Taliban yönetimini tanıyıp tanımayacağı oldu.

Kararını açıklayan ilk ülke ise Kanada oldu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Taliban'ı terör örgütü olarak gördüklerini ve Afganistan'ın resmi hükümeti olarak tanımayacaklarını söyledi.

Kanada'da Taliban'dan kaçan yaklaşık 20 bin Afganı ülkeye yerleştirme çalışmalarını sürerken Trudeau, Kanada'nın Taliban'ı Afganistan hükümeti olarak tanıma planının olmadığını aktararak, 20 yıl önce Afganistan benzer süreçlerden geçerken yine aynı tutum içinde olduklarını ve olacaklarını belirtti.

Öte yandan Taliban'ın kontrolü ele almasının ardından Afganistan'da bulunan personelini, vatandaşını ve kendilerine yardım eden Afganları tahliye eden Kanada'ya ait 2 tahliye uçağının dün gece geç saatlerde Kanada'ya indiği belirtildi. Uçaklardan birinin Toronto'ya diğerinin ise Ottawa'ya indiği aktarıldı.

Etiketler; #taliban #kanada #terör #afganistan #talibanı tanımayan ülke
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