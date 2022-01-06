Taliban şimdi de zorla saç kesiyor!

Afganistan’ı ele geçiren Taliban, şeriat yasalarına uygunluk için kılık-kıyafet ve saç kesimi denetimleri yapıyor. İlginç görüntülerin geldiği ülkeden şimdi de bir gencin saçlarını kesme görüntüsü geldi. Taliban üyesi hem gence şiddet uyguladı hem de saçını kesti

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, ülke genelinde şeriat yaslarına uyup uyulmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyor. Taliban üyesi milisler, yürürlüğe konulan yasalara uymayan vatandaşlarını çeşitli şekillerde cezalandırabiliyor.

Taliban yetkilileri yine saç kesimini beğenmedikleri bir gencin saçlarını zorla kesti. Ellerini bağlayarak meydanda zorla saçları kesilen genç, Taliban tarafından şiddet de gördü. Gencin zorla tıraş edildiği ve şiddet gördüğü görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.