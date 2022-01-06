EN BÜYÜK KORKUMUZ...
EN BÜYÜK KORKUMUZ...
0
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
DÜĞÜNLERİNDE BOŞANMA KARARI ALDILAR
1
SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN
SÜPER KUPA BEŞİKTAŞ'IN
0
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
ERKEK KAİNAT GÜZELİ SEÇİLDİ
1

Taliban şimdi de zorla saç kesiyor!

06 Ocak 2022 Perşembe 13:59

Afganistan’ı ele geçiren Taliban, şeriat yasalarına uygunluk için kılık-kıyafet ve saç kesimi denetimleri yapıyor. İlginç görüntülerin geldiği ülkeden şimdi de bir gencin saçlarını kesme görüntüsü geldi. Taliban üyesi hem gence şiddet uyguladı hem de saçını kesti

Afganistan’da yönetimi elinde bulunduran Taliban, ülke genelinde şeriat yaslarına uyup uyulmadığına dair denetimler yapmaya devam ediyor. Taliban üyesi milisler, yürürlüğe konulan yasalara uymayan vatandaşlarını çeşitli şekillerde cezalandırabiliyor.

Taliban yetkilileri yine saç kesimini beğenmedikleri bir gencin saçlarını zorla kesti. Ellerini bağlayarak meydanda zorla saçları kesilen genç, Taliban tarafından şiddet de gördü. Gencin zorla tıraş edildiği ve şiddet gördüğü görüntüler sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Etiketler; #afganistan #taliban #saç kesme
Önceki Haber
Boşanma aşamasında olduğu eşinin patronun aracına bomba yerleştirdi!
Sonraki Haber
İki asırlık fırın kepenk indirdi
Düğün sırasında boşanma kararı aldılar!
Düğün sırasında boşanma kararı aldılar!
0
Kahraman köpek hayat kurtardı
Kahraman köpek hayat kurtardı
0
Akaryakıt zamları vatandaşı sokağa döktü, hükümet istifa etti
Akaryakıt zamları vatandaşı sokağa döktü, hükümet istifa etti
0
Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi
Taliban cansız mankenlerin kafasını kestirdi
0
Hindistan'da 15-18 yaş arasına aşı başladı
Hindistan'da 15-18 yaş arasına aşı başladı
0
Milyonda bir görülen hamilelik!
Milyonda bir görülen hamilelik!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.