Tartıştığı kişiyi ok ile vurarak öldürdü!

İtalya'da ilginç bir olay meydana geldi. Gürültü yüzünden sokaktakilerle tartışan adam, tartışma büyüyünce, karşısındaki kişiyi ok ile vurarak öldürdü

İtalya'da meydana gelen olayda evinin önünde eğlenen kişilerle gürültü sebebi ile tartışan Evarista Scalco isimli şahıs ile gruptan bir kişi ile sözlü münakaşaya girdi.

İkilinin arasındaki tartışma kısa sürede alevlenirken, öfkesine hakim olamayan Scalco, evinin balkonundan ok ve yay ile saldırıya geçti. Saldırı sonucu göğsünden vurulan şahıs hayatını kaybetti. O anlar bölgede bulunan bir kişinin kamerasına da yansıdı.

Kısa süre içerisinde gözaltına alınan Scalco'nun ifadesinde "Sadece uyumak istiyordum, uyutmadılar. Duvara işediklerini görünce aklımı oynattım" dediği öğrenildi.

