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Tarzan filmi ile tanınan oyuncu hayatını kaybetti

Tarzan film serisindeki Tarzan rolüyle dünya çapında tanınan ABD'li oyuncu Joe Lara'nın içinde olduğu uçak Tennessee'de göle düştü. Feci kazada aralarında 58 yaşındaki Joe Lara'nın da olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi

Tarzan filmi ile tanınan oyuncu hayatını kaybetti
31 Mayıs 2021 Pazartesi 08:56

ABD basınında yer alan haberlere göre Tennessee eyaletine bağlı Nashville yakınlarındaki Smyrna havalimanından kalkış yapan bir uçak, kısa süre sonra Smyrna'daki Percy Priest Gölü'ne düştü. Yetkililer söz konusu uçakta bulunan 7 kişi arasında "Tarzan" rolüyle tanınan Joe Lara ve "Hristiyan diyet gurusu" olarak nam salan eşi Gwen Shamblin Lara'nın da bulunduğunu belirtti.

Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu, söz konusu uçaktan sağ çıkan olmadığının tahmin edildiğini ve kazanın nedenini öğrenmek için soruşturma başlatıldığını açıkladı. Öte yandan dalgıç ekipleri gölden uçağın bazı parçalarını ve insan kalıntılarını çıkardıklarını ancak tüm cansız bedenlerin bulunması için arama çalışmalarını pazartesi günü de sürdüreceklerini kaydetti.

TARZAN FİLMİYLE ŞÖHRETİ YAKALAMIŞTI

California'da 1962 yılında dünyaya gelen Joe Lara, müzik kariyerinin yanında oyunculuk da yapmıştı. Birçok Hollywood yapımında rol alan Lara'ya şöhreti, 1989'da yayınlanan "Tarzan Manhattan'da" filmi ve 1996-1997 yıllarında yayınlanan "Tarzan: Epik Maceralar" isimli televizyon dizisinde üstlendiği başroller getirmişti. Oyuncu, düşen uçakta feci şekilde hayatını kaybetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tarzan #tarzan öldü #joe lara
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