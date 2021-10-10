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Tataristan'da uçak düştü: 16 ölü!

Tataristan'da uçak düştü: 16 ölü!
10 Ekim 2021 Pazar 14:17

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçü taşıyan L-410 model uçağın düşmesi sonucu 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rus basınının Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı haberlere göre, Tataristan’da Minzele şehri yakınında bulunan havaalanından sabah saatlerinde çoğunluğu paraşütçülerden oluşan 23 kişiyi taşıyan uçak havalandıktan kısa bir süre sonra düştü.

Uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre, 16 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Olay yerine arama kurtarma ekipleri gönderildi.

Uçağın bir havacılık kulübüne ait olduğu belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya uçak düştü #tataristan uçak düştü #uçak düştü
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