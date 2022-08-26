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Telefonla konuşan kadına tilki saldırdı!

26 Ağustos 2022 Cuma 13:04

ABD'de bir kadın evinin bahçesinde telefonla konuştuğu sırada birden arkasından gelen tilkinin saldırısına uğradı. Kadın tilkiden yanına gelen eşinin yardımı ile kurtuldu


ABD’de ilginç bir olay yaşandı. Evinin arka bahçesinde telefon ile konuşan kadın, bahçesine giren tilkinin saldırısına uğradı. Kadın tilkiden kurtulmak için peş peşe hamleler yaptı. Paçasına yapışan tilkiye tekmeler savuran kadın, tilkinin eline yapışmasından sonra çaresiz kaldı. Kadının yardımına eşi yetişti. Eşi elinde sopayla geldikten sonra tilki bahçeden ayrılarak kaçtı.

Etiketler; #abd #tilki #saldırı
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