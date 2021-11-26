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Tiktok fenomeni canlı yayında intihar etti!

'Luo Xiao Mao Mao Zi' smiyle bilinen TikTok fenomeni, bir sosyal medya platformunda canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi

Tiktok fenomeni canlı yayında intihar etti!
26 Kasım 2021 Cuma 11:13

Son dönemlerde yayınladığı videolarda depresyondan bahseden ve bazı sosyal medya kullanıcılarını da intihar etmesi için teşvik ettiği ettiği öne sürülen 'Luo Xiao Mao Mao Zi' isimli TikTok kullanıcısı canlı yayın sırasında pestisit içerek yaşamına son verdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.


'HAYALET EVLİLİK' İÇİN KÜLLERİ ÇALINDI

Fenomenin vefatının ardından ise oldukça ilginç bir olay yaşandı. Kadının külleri, bulunduğu cenaze evinde bir çalışan tarafından çalındı. Çalışanın, külleri başkalarına 'hayalet evlilik' için sattığı ifade edildi. Planı yaptığı öğrenilen 3 şahıs, kısa sürede polisler tarafından yakalandı.


3 BİN YILLIK GELENEK

Hayalet evlilikler, Çin'de bir gelenek olarak görülüyor. Dünyadan ayrılan ruhların, çocukların refahını korumak için evlenmesini gerektiğine inanılıyor.

3000 yıllık bu gelenek, genelde ölmüş çocuklarına bir partner bulmak isteyen aileler tarafından yapılıyor. Hatta son zamanlarda sanal marketlerde 'hayalet çöpçatanlar' bile satılıyor.

Etiketler; #tiktok #fenomen #intihar
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