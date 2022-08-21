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Timsah öldürdüğü kişiyi yuvasına taşıdı!

Meksika'da 5 metrelik dev timsahın lagünde yüzen bir kişiyi öldürdüğü görüntüler infial yarattı. Yüzdüğü esnada şahsı başından yakalayan ve boğarak öldüren timsah daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi

Timsah öldürdüğü kişiyi yuvasına taşıdı!
21 Ağustos 2022 Pazar 08:40

Meksika'nın Tampico şehrinde lagünde yüzen kişi, 5 metrelik dev timsah tarafından öldürüldü.

Timsah, adamı ağzıyla başından yakaladı ve boğdu. Boğarak öldürdüğü adamı yaklaşık bir dakika sürükleyen timsah, çevredeki diğer insanlara gövde gösterisi yaptı, daha sonra kurbanını kanalizasyondaki yuvasına sürükledi. Timsah, öldürdüğü insanı yemedi ve cesedini kanalizasyonda bıraktı.

Meksika itfaiyesi derhal harekete geçti. Önce timsah oradan çıkarıldı, ardından da adamın cesedi. Timsah, itfaiye ekipleri tarafından ustalıkla yakalandı. Ağzı bağlanan katil timsaha ne yapılacağı ise açıklanmadı.

Etiketler; #meksika #timsah #ölüm
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