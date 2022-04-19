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Tren rayına düşen gencin korkunç görüntüsü ve mucize kurtuluşu!

19 Nisan 2022 Salı 15:12

Arjantin'de tansiyonu düşen bir gencin dengesini kaybederek tren raylarına düştüğü görüntüler tüyleri diken diken etti. Raylardan yaralı şekilde çıkan genç yaptığı açıklamada, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" ifadelerini kullandı

Arjantin'de tansiyonunun düşmesi nedeniyle dengesini kaybeden ve tren raylarına düşerek seyir halindeki trenin altında kalan gencin kaza anına ait görüntüleri gündem oldu.

Arjantinli 24 yaşındaki Candela isimli genç, 29 Mart'ta ülkenin Buenos Aires eyaletine bağlı Gonzalez Catan bölgesindeki Güney Belgrano treninin Independencia İstasyonu'nda dengesini kaybederek bir trenin geçtiği esnada tren raylarına düştü. 

Arjantin'de yayın yapan C5N televizyonuna konuşan Candela, "Hayatta kaldığıma şaşırdım" ifadelerini kullandı.

Kaza anını anlatan Candela, "Önümde olan bir kişiye haber verdim ama fark etmedi. Ona 'Pardon kendimi iyi hissetmiyorum' dedim ve bayıldım" dedi.

Etiketler; #arjantin #tren rayı #tren rayı düşen #tren rayına düştü
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