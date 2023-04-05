Trump: Hakkındaki 34 ayrı suçlamayı reddetti

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına yasa dışı şekilde "sus payı" ödemek ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan çıktığı hakim karşısında, hakkındaki 34 ayrı suçlamayı reddetti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2016 Başkanlık seçimleri sırasında bir kadına yasa dışı şekilde "sus payı" ödemek ve bununla ilgili kayıtlarda sahtekarlık yapmaktan hakim karşısına çıktı. Yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme binasına gelen Trump, burada Manhattan Başsavcılığı tarafından kendisine yöneltilen suçlamaları dinledi.

16 sayfalık iddianamede Trump, 34 ayrı maddede, porno yıldızı Stormy Daniels’e 130 bin dolarlık “sus payı” ödemesiyle ilgili olarak seçim kampanyası yasası ihlali ve söz konusu ödeme kapsamında işyeri kayıtlarında sahtekarlık yapmakla suçlandı.

Savcılar, Trump'ın, 2016 seçimlerinin bütünlüğünü baltalamaya, adaylığını öne çıkarmak için hakkındaki olumsuz bilgileri bastırmaya yönelik yasa dışı bir komplonun parçası olduğunu savundu.

Trump, hakkındaki suçlamaların hepsini “suçsuzum” diyerek sert bir şekilde reddederken, yargıç mahkemede Trump’ı toplumsal huzursuzluğa yol açabilecek söylemlerden kaçınması konusunda da uyardı.

Bir saatten fazla kaldığı mahkemeden ayrılan Trump çıkışta taraftarlarına el salladı, özel uçağı ile Florida’daki malikanesine geçmek için 8 araçlık konvoyu ile birlikte LaGuardia havalimanına doğru yola çıktı.

Trump’ın mahkeme salonunda yanında bulunan 4 avukatı, çıkışta medya mensuplarına açıklamalarda bulunarak, suçlamaların düşürülmesi için mücadele edeceklerini belirtti.

ABD medyasında, Trump'ın davasının bir sonraki yüz yüze duruşma tarihinin New York'ta 4 Aralık olarak belirlendiği bilgileri paylaşıldı.

Trump’ın bu akşam yerel saat ile 20.15 civarında Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde hakkındaki suçlamalarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısınca, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesiyle ilgili yürütülen soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara “siyasi cadı avı” şeklinde tepki gösteren Trump, 'sus payı' soruşturmasıyla ilgili hakkındaki iddiaları da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.