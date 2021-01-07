Trump taraftarları Kongre'yi bastı: 4 ölü

ABD'de Trump taraftarları Kongre binasını bastı. Kontrolden çıkan olaylarda 4 kişi öldü, 52 kişi ise gözaltına alındı

ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarının kaybetmesinin ardından başkent Washington DC'de 'Amerika'yı Kurtar' mitingi yaptı. Miting sonrası ise ortalık karıştı. Mitingin ardından Trump taraftarları seçim sonuçlarının resmileşmesine yönelik tescil oturumunun yapıldığı Kongre binası önünde toplanmaya başladı. Trump destekçilerine polis müdahalede bulunurken, eylemciler ise barikatları aşarak Kongre binasına girdi. Bunun üzerine Kongre binası kapatılırken, güvenlik güçleri de harekete geçti.



Kongre binasında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yapan Polis Şefi Robert Contee, olaylarda 4 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Ölen kişilerin 2'sinin kadın, 2'sinin de erkek olduğu açıklanırken, isimleri ise gizli kaldı. Olaylarda 14 polisin hafif şekilde yaralandığı belirtilirken, 52 kişinin de gözaltına alındığı açıklandı.

BİDEN'DEN EYLEMCİLERE ÇAĞRI

ABD'nin seçimlerini kazanan Joe Biden ise Kongre binasının basılması üzerine çağrıda bulundu. Biden, ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi gerektiğini söyledi. Biden şunları söyledi: "Yapılan protesto değildir. Bir kalkışmadır. Bu kesinlikle kaostur. Ayrılıkçılığa bile girer. Bu kalabalığa çağrı yapıyorum. Geri çekilin"

TRUMP GÖREVDEN ALINABİLİR

Olaylar sonrası Beyaz Saray'da iki haftası kalan Trump'ın görevden erken alınabileceği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan New York'tan Temsilciler Meclisi'ne giren Hakeem Jeffries, "Tüm seçeneklerin masada olduğunu söylerken, tüm seçeneklerin masada olması gerektiğini kastediyorum" derken, Massachusetts'in Temsilciler Meclisi üyesi Ayanna Pressley ise "Donald Trump, Temsilciler Meclisi tarafından derhal azledilmeli ve Kongre tekrar toplanır toplanmaz ABD tarafından görevden alınmalı" şeklinde konuştu.