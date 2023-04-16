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Türk öğrenciler Roma'da iftarda buluşu

Yüksek eğitimleri için İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Türk öğrenciler iftarda buluştu

Türk öğrenciler Roma'da iftarda buluşu
16 Nisan 2023 Pazar 23:39

Başkentin San Lorenzo Mahallesi'ndeki Türk restoranında düzenlenen iftarda bir araya gelen Türk öğrenciler, oruçlarını hep birlikte açtı.

Öğrencilere iftarda kavurma, pilav, salatalık ve baklava ikram edildi.

Uzun yıllardır Roma'da yaşayan Türk restoranın sahibi Emin Öztürk, ramazanın bir paylaşım ayı olduğunu belirterek, "Biz bugün Roma'da kendi kültürümüzde olan bir şeyi yaptık ve öğrencilerimize iftar verdik." dedi.

Öztürk, öğrencileri iftarda ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Özellikle öğrencileri böyle mutlu görmek, bizi ayrıca mutlu ediyor. Yıllardır Roma'dayız, biz de gelen öğrenci kardeşlerimize bir şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. İftar yemeği farklı bir şey. Her sene düzenli şekilde yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mimarlık stajı için İtalya'ya gelen Türk öğrenci Hacer de "Aslında İtalya'da Ramazan'ın kendine has o havasını alamıyoruz ama şu an burada böyle bir iftarın verilmesi sonra diğer arkadaşlarımızla beraber orucumuzu açıyor oluşumuz çok mutluluk verici." ifadelerini kullandı.

Roma’da tıp okuyan Türk öğrencilerden Elif, "1,5 yıldır Roma'dayım böyle bir ortamı özlemiştim açıkçası. Çok samimi geldi. Yemekler güzeldi, ortam güzeldi. Güzel bir paylaşım oldu. Böyle aynı dili konuştuğum insanları bir arada görmek iyi hissettirdi. Özlediğim bir ortamdı. Hem Roma'da hem de iftarda böyle bir araya gelmek çok iyiydi." şeklinde konuştu.

Tıp okumak için Roma'ya gelen öğrencilerden Esra da "Ben, Türklerin olduğu yerde kendimi Türkiye’de gibi hissediyorum. O yüzden güzel oluyor. Burada iyi ağırlandık." dedi.


Kaynak: AA
Etiketler; #iftar #Roma #Türk öğrenciler
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