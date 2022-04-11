Uçakta çamaşırını yıkadı! Görenler şoke oldu!

Uçakta bir kadının yaptığı hareket, izleyenleri büyük şaşkınlığa uğrattı. Genç kadın, diğer yolcuların gözü önünde çıkardığı iç çamaşırını, yıkadıktan sonra elleriyle sıkarak kuruladı. Ardından da diğer yolcuların bakışları arasında havadaki klimaya doğru kaldırdı

Uçaklarda meydana gelen ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi. Son olarak sosyal medyada paylaşılan bir videodaki kadın yolcu, tüm dikkatleri üzerine topladı.

Kadın yolcu, diğer yolcuların gözü önünde iç çamaşırını çıkardıktan sonra bir bardak suyun içerisine bastırdı ve ardından havaya kaldırıp klimada kuruladı.

Bu sırada bir başka yolcu da kadının hareketlerini kayda aldı. Bu anlara tanık olan yolcuların büyük şaşkınlık yaşadığı görüldü.