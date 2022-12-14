Uçakta doğum yapınca hamile olduğunu öğrendi

Hollanda'ya gitmek için Ekvador'dan uçağa binen Tamara isimli kadın uçakta doğum yaptı. Hamile olduğunu bilmediğini belirten kadın, mide ağrısı çektiği için tuvalete gittiğinde doğum yaptığını söyledi. Kadına, uçakta bulunan doktor ve hemşire yardımcı oldu

Uçak yolculuklarında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi eklendi. Ekvador'un Guyaquil kentinden Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden Tamara isimli kadın mide ağrısı yaşadığı için tuvalete gitti. Ardından büyük sürprizle karşılaşan kadın doğum yaptı.

Tamara, hamile olduğunu doğum esnasında anladığını söyleyerek şaşırtırken, uçakta bulunan iki Avusturyalı doktor ve bir hemşirenin Tamara'ya sürpriz doğumdan sonra yardım ettiği belirtildi. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu, bebeğe uçaktaki yardımsever yolculardan birinin ismi olan Maximiliano'nun isminin verildiği ifade edildi.

"ANİDEN BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALDI"

Uçak Amsterdam Schiphol Havalimanı'na indikten sonraTamara ve Maximiliano, Spaarne Gasthuis Haarlem Zuid Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Hastaneden yapılan açıklamada, "Tamara'nın Hollanda'ya inmeden birkaç saat önce midesi ağrıdı ve tuvalete gitmeye karar verdi. İki kasılmadan sonra iseaniden bebeğini kucağına aldı. Tamara'nın hamile olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu ve bu olay karşısında oldukça şaşırdı. Neyse ki Tamara ve Maximiliano'nun sağlık durumları iyi" ifadelerine yer verildi.

MADRİD'E GİDECEKLER

Açıklama şu şekilde devam etti: "Doğum departmanındaki ekip, hemanne ve oğulun en uygun bakımı alması hem de Maximiliano için gerekli evrakların hazırlanmasını sağlamak için mümkün olan her şeyi yaptı. En kısa sürede Tamara ve Maximiliano Madrid'e gidecekler. Spaarne Gasthuis onlara iyi dileklerini sunuyor."