UFO görüntüleri tartışma yarattı: Her gün bizi izliyorlar

ABD'de UFO görüntülerini tartışmaya açan ABD Donanması üyelerinden pilot Ryan Graves, CBS'te katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Graves, "Problemin asıl yüzüne bakmıyoruz. Onların orada olduğunu ve her gün bizi izledikleri gerçeğini kolayca reddediyoruz" dedi

ABD'de geçtiğimiz haftalarda basına sızan UFO görüntülerinin yankıları sürüyor. ABD Donanması tarafından kaydedilen görüntülerle ilgili soruşturma devam ederken, ABD Savunma Bakanlığı’nın da (Pentagon) önümüzdeki dönemde bir rapor yayınlaması bekleniyor.

Söz konusu raporlar açıklanmadan önce eski bir donanma pilotu çarpıcı açıklamalarda bulundu. CBS’te yayınlanan 60 Dakika programına konuk olan Ryan Graves, Pentagon’un da doğruladığı UFO’ların ciddi bir güvenlik sorunu olduğunu söyledi.

Pazar günü yayınlanacak programın tanıtımında Graves, “Oldukça endişeliyim. Eğer orada gördüklerimiz başka ülkenin taktik jetleri ise bu büyük bir sorun olurdu. Oldukça farklı görünüyorlardı ve biz problemin asıl yüzüne bakmıyoruz. Onların orada olduğunu ve her gün bizi izledikleri gerçeğini kolayca reddediyoruz” dedi.

Tanımlanamayan cisimlerin gizli bir ABD teknolojisi, bir düşman takip sistemi veya tamamen farklı bir şey olabileceğini de değerlendiren Graves, “Bunu açıklaması çok zor. Yüksek irtifalara ve dönüşlere sahip. Ne olduğunu bilemiyorum” ifadelerini kullandı.

SAATTE 13 BİN MİL HIZ YAPIYOR

Pentagon'a bağlı olarak Gelişmiş Havacılık ve Uzay Tehdidi Tanımlama Programı'nın başında yer alan Luis Elizondo da New York Post’a açıklamalarda bulundu. Elizondo, “600-700 G kuvvetini kaldırabilen bir teknoloji düşünün. Saatte 13 bin mil hız yapabiliyor ve radarlardan kaçabiliyor. Herhangi bir itiş gücüne dair iz de göstermiyor” diye konuştu.



Elizonda görüntülerle ilgili daha önce yaptığı bir yorumda, “Gökyüzümüzde bir şeyler var. Biz bunun ne olduğunu bilmiyoruz, nasıl çalıştığını bilmiyoruz, neler yapabileceğini bilmiyoruz. Kimin kullandığını ya da niyetinin ne olduğunu da bilmiyoruz. Bildiğimiz tek bir şey bile yok. Hükümet ne biliyorsa açıklasın” demişti.