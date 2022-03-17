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Ukrayna'da bu kez pazar bombalandı!

Ukrayna'nın Harkiv kentinde bombalar bu kez pazara isabet etti. Dükkanlar tamamen yanarken, olayda 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi

Ukrayna'da bu kez pazar bombalandı!
17 Mart 2022 Perşembe 11:21

Ukrayna Acil Durum Ekipleri (DSNS), Harkiv’de bombaların isabet aldığı bir pazardaki dükkânların tamamen yandığını belirterek 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum ekipleri tarafından yapılan açıklamaya göre, bombaların isabet ettiği yaklaşık 3 bin 600 metre karelik pazardaki dükkanlar, yanarak tamamen harap oldu. Yetkililer, 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını açıkladı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #pazar #harkiv #bombalama
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