Ukrayna'da helikopter düştü: 18 kişi öldü

Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba helikopter kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 18’e, yaralı sayısının ise 15’i çocuk olmak üzere 29’a yükseldiğini duyurdu

Ukrayna'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
18 Ocak 2023 Çarşamba 13:05

Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, resmi Telegram hesabından yaptığı son açıklamada “Brovary'de Trajedi. Kurbanların sayısı arttı. 10.30 itibariyle (yerel saatle) - üçü çocuk olmak üzere 18 kişi öldü. 15'i çocuk olmak üzere 29 yaralı olduğu biliniyor. Mağdurlara gerekli tüm yardımlar sağlanmaktadır. Tüm acil servisler olay yerinde” ifadelerini kullandı.

Ukrayna polisi, bugün sabah saatlerinde Kiev bölgesindeki Brovary kentinde bir okula helikopter düştüğünü ve helikopterde bulunan Ukrayna İçişleri Bakanı Denys Monastyrsky, Bakan Yardımcısı Yevhen Yenin ve Müsteşar Yurii Lubkovych’in öldüğünü duyurmuştu.


Kaynak: DHA
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