Ukrayna'da savaş nedeniyle ölen çocuk sayısı açıklandı

Ukrayna'da Rusya'nın saldırıları nedeniyle ölen çocuk sayısı açıklandı. Yapılan açıklamada bugüne kadar 205 çocuğun saldırılar nedeniyle öldüğü belirtilirken, 362 çocuğun da yaralandığı açıklandı
Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun bombardımanlarında 1000'den fazla eğitim kurumunun hasar gördüğü, bunlardan 95'inin tamamen yıkıldığı kaydedildi.
Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına başladığı 24 Şubat'tan bugüne kadar 205 çocuğun hayatını kaybettiği, 362 çocuğun yaralandığı belirtildi.