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Ukrayna'da savaşta ölen sivil sayısı açıklandı: 6 bin 884!

Ukrayna'da savaşta ölen sivil sayısı açıklandı: 6 bin 884!
28 Aralık 2022 Çarşamba 09:59

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sürerken,  Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de Ukrayna'da ölen sivillerin sayısını açıkladı. Yapılan açıklamada, toplamda 6 bin 884 sivilin hayatını kaybettiği ve bunlardan da 429'unun çocuk olduğu belirtildi

OHCHR’dan yayımlanan raporda, 10 aydır devam eden Ukrayna-Rusya savaşındaki sivil can kayıpları ve yaralılara ilişkin sayıları paylaştı. Raporda savaş boyunca toplam 6 bin 884 kişinin hayatını kaybettiği, bunların 2 bin 719’unun erkek, 1832’sinin kadın, 429’unun çocuk ve 1904’ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinlerden oluştuğu açıklandı.

Ukrayna genelinde savaşta yaralananların sayısı ise 10 bin 947 olarak duyurulurken; bunların 2 bin 364’ünün erkek, 1709’unun kadın, 800’ünün çocuk ve 6 bin 74’ünün ise cinsiyeti belirlenemeyen yetişkinler olduğu ifade edildi.

CAN KAYBI VE YARALANMALAR, PATLAMALAR SONUCU OLDU

Raporda, can kaybı ve yaralanmaların çoğunluğunun ağır silahların kullanılmasıyla meydana gelen patlamalar olduğu aktarıldı. Rapor, şu ifadelerle devam etti:

“Kaydedilen sivil kayıpların çoğu, ağır top atışları, çok namlulu roketatar silah sistemleri, füzeler ve hava saldırıları dahil olmak üzere geniş alan etkisine sahip patlayıcı silahların kullanılmasından kaynaklandı. OHCHR, yoğun çatışmaların devam ettiği bölgelerden bilgi alınmasının zor olması ve birçok raporun hala onaylanmayı beklemesi nedeniyle gerçek sayıların oldukça yüksek olduğuna inanmaktadır.”


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #ölüm
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