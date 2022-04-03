Ukrayna'da siviller, 500 Rus askerini hastanelik etti!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde 39. güne girilirken, Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü, Rus ordusuna siviller tarafından vurulan son 'darbe'yi kamuoyu ile paylaştı. Söz konusu açıklamada siviller tarafından ikram edilen zehirli kek ve alkol nedeniyle 500 Rus askerinin hastaneye kaldırıldığı ve bu askerlerden 28'inin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş tüm hızıyla devam ediyor. Rus ordusunun en yoğun saldırılarına maruz kalan kentlerden birisi olan Harkiv'deki siviller Rus askerlerini zehirli kek ve alkolle durdurdu. Business Insider'da yer alan habere göre, İzyuım bölgesinde yaşayan siviller Rus askerlerine zehirli kek ve alkol ikram etti.

2 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Ukraynalı sivillerin bu teklifini kabul eden 2 Rus askeri hayatını kaybederken Ukraynalı yetkililer, yüzlerce Rus askerinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü tarafından Cumartesi günü yapılan bir Facebook gönderisinde, 3. Motorlu Piyade Tümeni'nden iki askerin, İzium'daki vatandaşlarının servis ettiği zehirli keki yedikten hemen sonra öldüğü bilgisine yer verildi. 'Ukraynalılar işgalcilere olabilecek tüm yollarla direniyor' denilen açıklamada Rusya'nın bu durumu 'savaş dışı kayıplar' olarak kayıtlara geçirdiği bilgisinin altı çizildi.

28 Rus askerin yoğun bakımda olduğu belirtilirken bu durumdan etkilenen asker sayısının 500'e yakın olduğu öne sürüldü.