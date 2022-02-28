Ukrayna'daki öğrenci yaşananları anlattı: Kimyasal silahtan korkuluyor

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük saldırısı sürüyor. Saldırılar nedeniyle birçok Türk öğrenci de bölgede mahsur kaldı. Ukrayna'da mahsur kalan öğrencilerden biri olan Rabia Merve Işıtan tahliye edilmeyi beklediklerini söyledi. Işıtın, yere halkın umutlu olduğunu ancak Rusya'nın kimyasal silah ya da cehennem silahı olarak bilinen silahları kullanmasından korktuklarını söyledi. Bir televizyon kanalında programa bağlanan bir öğrenci ise kurtarılmayacaksa sokağa çıkıp savaşacağını ifade etti

Samsun’dan 3 yıl önce Ukrayna’ya giden ve son 2 yıldır Harkov’da yaşayan tıp öğrencisi Rabia Merve Işıtan, kentteki son durumu SÖZCÜ’ye anlattı.

Harkov’un Rus sınırına çok yakın olduğunu söyleyen genç kız, “Bir kaç gün önce bomba sesleriyle uyandık ve ondan sonra da gecemiz gündüzümüze karıştı. Sürekli bomba sesleri duyuyoruz. Sürekli bir yerlere bombalar düşüyor.

Can güvenliğimizden çok endişe ediyoruz. Çok korkuyoruz. Türkiye’nin bizi tahliye etmesini bekliyoruz. Ben burada yurtta kalıyordum. Ancak, savaş çıkınca evde kalan Türk arkadaşlarımın evine gittim. Geri dönmedim” dedi.

Genç kız dün geceyi ise diğer günlere nazaran sakin geçirdiklerini ancak sabah patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.

Savaşın ilk gününde insanların marketlere akın ettiğini söyleyen Işıtan, “Biz de markete gittik. Alabildiğimiz kadar gıda aldık. Ama çok kalabalıktı. Marketlerde ürünler kısa sürede boşaldı. Raflarda bir şey kalmadı. Şuan için gıdamız var. Komşularımız da yadım ediyor. Hayatta kalmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“ÇOCUK, KADIN, YAŞLI HERKES SEFİL DURUMDA

Saldırılarının başladığı ilk günden itibaren geceleri kentte karartma yapıldığını söyleyen Rabia Merve Işıtan,

“Sokak lambaları yanmıyor. İnsanlar da mecbur kalmadıkça evlerinde ışıkları açmıyor. Biz de şu an karanlıkta oturuyoruz. Kısa aralıklarla bombalar düşüyor. Sirenler çalınca insanlar sığınak olarak kullanılan metrolara gidiyor.



Çocuk, kadın yaşlı herkes sefil durumda. Metro çok soğuk. İnsanlar beton üstünde yatıyor. Ortalık biraz sakinleşince biz eve geri döndük. 3 arkadaş aynı evde kalıyoruz. Bir arada durup tahliye edilmeyi bekliyoruz. Ancak tahliye noktasına çok uzaktayız” ifadelerini kullandı.

Işıtan kentte yaklaşık 500 Türk öğrencinin bulunduğunu söyledi.

“CEHENNEM SİLAHI KORKUSU”

Rusya’nın kimyasal silah kullanmasından insanların korktuğunu ancak ülkelerini savunmak için her şeyi yaptıklarını anlatan Işıtan,

“İnsanlar umutlarını kaybetmedi. Ülkelerini savunmaya çalışıyorlar. Sınıf arkadaşlarımdan bazılarını sivil direnişçilere katıldıklarını duydum. Kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sokaklarda çatışmalar bitti gibi ama zaman zaman patlama seslerini hala duyuyoruz.

İnsanlar son 1-2 gündür Rusların kimyasal silah veya cehennem silahını kullanmasından korkuyor. Böyle bir endişeleri var. Alınan bir önlem ise yok. Gaz maskesi falan bulunmuyor. Herkes evinde kalıyor. Mecbur olmadıkça dışarıya çıkmıyorlar.

Sirenler çalınca herkes sığınak olarak kullanılan metro istasyonlarına gdiyor. Camlardan uzak yerlerde oturuyoruz. Ancak dün geceyi diğer günlere göre nispeten sakin geçirmemize rağmen bu sabah yine bombayla uyandık ” dedi.

GEREKİRSE SAVAŞIRIM

Bir televizyon programına bağlanan başka bir öğrenci ise kurtarılmaya beklediklerini söyledi. Öğrenci şu ifadeleri kullandı: "Yardım etmeyeceklerse söylesinler, ben artık evimde oturup beklemek istemiyorum, ölümü beklemek istemiyorum. Gerekirse sokağa çıkacağım, Ukrayna vatandaşları ile savaşacağım. Kendi ülkem için olmasa da yaşadığım, yediğim içtiğim bir ülke için savaşırım."