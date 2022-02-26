ÇELİKTEN ATATÜRK HEYKELİ
ÇELİKTEN ATATÜRK HEYKELİ
0
GÖKÇE BAHADIR EVLENDİ
GÖKÇE BAHADIR EVLENDİ
0
YUMURTA ALIRKEN DİKKAT!
YUMURTA ALIRKEN DİKKAT!
0
O FİLM DİZİ OLUYOR
O FİLM DİZİ OLUYOR
0

Ukrayna'daki Türklerin tahliye işlemi başladı

Ukrayna'daki Türklerin tahliye işlemi başladı
26 Şubat 2022 Cumartesi 09:34

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’da mahsur kalan Türklerin, kara yolu ile Türkiye’ye getirilmelerine dün akşam başlandı. Kiev’den 3 otobüsle yola çıkan ilk 120 kişilik kafile, Romanya sınırına ulaştı.

Rusya’nın harekat düzenlediği Ukrayna’da yaşayan Türklerin tahliyesi, dün akşam saatlerinde kara yoluyla başlatıldı. Dışişleri Bakanlığı ile Türkiye’nin Kiev Büyükelçiliği’nin irtibat kurduğu Türklerden 120 kişi, kiralanan 3 otobüsle Kiev’den Türkiye’ye gelmek üzere yola çıktı.

Kiev’de çalışan ve ilk kafile ile Türkiye’ye dönen Burak Tanış, elçiliğin sağladığı 2 otobüsle ülkeden ayrıldıklarını, yolda ise 3 otobüs olduklarını söyledi. Kiev’den çıkana kadar kendilerine Ukrayna polisinin eşlik ettiğini ve güvenli bölgelerden geçirildiklerini belirten Tanış, “Yollarda çok yoğunluk bulunuyor. Trafik çok karışıktı ve o yüzden çok yavaş gidiyoruz. Büyükelçiliğimizle sürekli temas halindeyiz, onlar bize çok destek verdi. Romanya sınırına yaklaştık. Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye dönüyoruz. Şu anda keyfimiz yerinde, mutluyuz; umarım sağ salim Türkiye topraklarına varacağız” dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ukrayna #türk tahliye #kiev #otobüs #ukraynadaki türkler
Önceki Haber
Zelenskiy'den yeni video: Silahlarımızı bırakmayacağız!
Sonraki Haber
Evinde bıçaklanmış olarak bulunan kadın hastanede öldü!
Ukrayna ölü sayısını açıkladı! Rakamlar korkunç!
Ukrayna ölü sayısını açıkladı! Rakamlar korkunç!
0
Ukrayna açıkladı: 3 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü!
Ukrayna açıkladı: 3 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü!
0
Zelenskiy'den yeni video: Silahlarımızı bırakmayacağız!
Zelenskiy'den yeni video: Silahlarımızı bırakmayacağız!
0
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin o teklifini kabul etmedi!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin o teklifini kabul etmedi!
0
Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Müzakere masasına oturalım
Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Müzakere masasına oturalım
0
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ukrayna'yı işgal planımız yok!
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Ukrayna'yı işgal planımız yok!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.