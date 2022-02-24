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Ukrayna'dan açıklama: Rusya'ya ait 5 uçak, 1 helikopteri düşürdük!

Ukrayna'dan açıklama: Rusya'ya ait 5 uçak, 1 helikopteri düşürdük!
24 Şubat 2022 Perşembe 09:23

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması üzerine açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve 1 de helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise dünyayı harekete geçmeye çağırdı. Ukrayna Ankara Büyükelçiliği de Türkiye'den destek istedi

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya’ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor” denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Artık harekete geçme zamanı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ülkesine yönelik kapsamlı bir işgal başlattığını ifade ederek, dünyayı harekete geçmeye çağırdı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kuleba, “Putin, Ukrayna'ya yönelik kapsamlı bir işgal başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri saldırı altında. Bu bir saldırganlık savaşıdır. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir ve durdurmalıdır. Şimdi harekete geçme zamanı” dedi.

Kuleba, Avrupa ve dünyanın geleceğinin tehlikede olduğunu vurgulayarak, “Dünya derhal harekete geçmelidir. Avrupa ve dünyanın geleceği tehlikede. Yapılması gerekenler, SWIFT de dahil olmak üzere Rusya'ya yönelik yıkıcı yaptırımlar, Rusya’yı her alanda yalnızlaştırmak, Ukrayna’ya silah ve mühimmat yardımı, finansal destek ve insani destek olmalıdır” dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'yi bizi desteklemeye çağırıyoruz

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #askeri operasyon #uçak düşürme
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