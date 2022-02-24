Ukrayna'dan ilk açıklama: Saldırmayacağız, kendimizi savunacağız!

Rusya'nın askeri operasyon başlattığı Ukrayna'da Devlet Başkanı Zelenskiy, ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Zelenskiy, özgürlüklerine, çocuklarına, canlarına saldırılırsa kendilerini savunacaklarını söyledi. Patlamaların yaşandığı Kiev'den de siren sesleri geldiği öğrenildi. Rusya Savunma Bakanlığı da Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Rusya Lideri Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Bu gelişmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın bu sabah Donbas bölgesindeki topraklarına girmesinin ardından ülke çapında sıkıyönetim ilan etti. Ukrayna'da dün de 30 günlük OHAL ilan edilmişti.

"KENDİMİZİ SAVUNACAĞIZ"

Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız. Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" dedi.

"ŞEHİRLERİMİZE BOMBALAR ATILIYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba tarafından yapılan açıklamada, "Putin, büyük çaplı saldırısını biraz önce başlattı. Sivil barışçıl şehirlere bombalar atılıyor. Bu agresif bir savaştır. Ukrayna kendini koruyacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir. Şimdi harekete geçme zamanı" ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

KIEV'DE SİREN SESLERİ DUYULUYOR

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ve birçok şehirde patlama seslerinin duyulduğu öğrenildi. Kiev'de sirenlerin çaldığı ve halkın güvenli bölgelere kaçmaya çalıştığı belirtildi.

Kiev Havalimanı uçuşlara tamamen kapatıldı. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ukrayna hava sahasının kapatılması sebebi ile bugünkü tüm Ukrayna seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, "Değerli yolcularımız, Ukrayna'da yaşanan güncel gelişmeler nedeniyle, 13 Şubat 2022 ve öncesinde biletlenmiş olup, 13-28 Şubat 2022 (dahil) tarihleri arasında Ukrayna çıkışlı-varışlı seferlerimize kayıtlı olan yolcularımıza özel değişiklik ve iade hakları tanınmıştır" denildi.