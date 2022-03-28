Ukrayna'dan korkunç haber: Rus askerleri tecavüze başladı!

Rusya'nın Ukrayna saldırısı sonrası bölgeden dehşet haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi Ukrayna'yı terk erken, kalanlar da korkunç şeyler yaşıyor. Ukraynalı milletvekili Maria Mezentseva, Rus işgali sırasında bir kadının maruz kaldığı tecavüzü anlattı. Kocası Rus askerler tarafında öldürülen kadın, çocuklarının gözünün önünde tecavüze uğradı

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşta kuşkusuz en çok etkilenenler kadınlar, yaşlılar ve çocuklar oldu. Milyonlarca insan Ukrayna’dan kaçarken, Batı’daki ülkelere göç etmek zorunda kaldı.

Savaştan kaçan Ukraynalılar çıktıkları yolculukta birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırken, geride kalanlar için durum daha da korkunç…

Ukraynalı politikacı Maria Mezentseva, Rus askerlerinin işgal sırasında uyguladığı kötü muamele ve tecavüz vakalarını tek tek anlatırken, ilk kez işgal sırasında bir tecavüz vakasıyla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

SARHOŞ RUS ASKERLERİ EVİ BASTI

Mezentseva, Ukraynalı bir kadının, kocasının Rus askerleri tarafından vurularak öldürüldükten sonra çocuklarının önünde tecavüze uğradığını açıkladı. Ukraynalı politikacı, sarhoş Rus askerlerinin, bir evi bastığını, önce evdeki erkeği öldürdüklerini daha sonra ise çocuklarının önünde kadına tecavüz ettiklerini aktardı.

Ukraynalı başsavcı Iryna Venediktova, olayın ardından soruşturma başlatıldığını açıklarken, bu işgal sonrası ilk resmi tecavüz soruşturması olarak kayıtlara geçti.

Venediktova, Kiev’in doğusundaki Brovary’de iki askerin kadına saldırdığını açıklarken, saldırganlardan birinin kimliğinin belirlendiğini diğerinin ise arandığını belirtti. Başsavcı, askerlerin kadına tecavüz ederken çocuklarını silahla tehdit ettiğini de açıkladı.

‘BİLİNENDEN ÇOK FAZLA MAĞDUR VAR’

Son olay, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başladığı 24 Şubat’tan beri ortaya atılan bir dizi tecavüz iddiasının sonuncusu oldu.

Ukraynalı milletvekili Mezentseva, ülkesinin tecavüz vakalarına ‘sessiz kalmayacağını’ söyledi ve kadının çocuğunun bu kadar üzücü bir şey gördükten sonra nasıl travmayı atlatacağıyla ilgili üzüntü duyduklarını söyledi.

Sky News’a konuşan Mezentseva, ‘Son zamanlarda çokça tartışılan bir dava var. Kiev yakınlarındaki küçük bir kasabada bir sivil evinde vurularak öldürüldü. Öldürülen adamın eşi, üzgünüm ama söylemeliyim ki, reşit olmayan çocuğunun önünde birkaç kez tecavüze uğradı.’ dedi. Mezentseva, soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, ‘Ukrayna’da kamuoyuna açıklanan bu davadan çok daha fazla mağdur var” dedi.

Ukrayna’nın Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ndeki daimi delegasyonunun başkanı olan milletvekili, seks saldırılarının ayrıntılarının gerçekleştiği anda şikayet edilmesi gerektiğini çünkü ‘adaletin galip gelmesi gerektiğini’ söyledi.

Mezentseva, ‘Asla susmayacağız!’ ifadesinde bulundu.