Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Müzakere masasına oturalım

Ukrayna lideri Zelenskiy, dün sabah ülkesini işgal eden Rusya Devlet Başkanı Putin'e çağrıda bulundu. Ukrayna Cumhurbaşkanı, "Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor. Putin'e ölümleri durdurmak için müzakere masasında bana katılmasını teklif ediyorum." dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesi sonrasında sıkıyönetim ve seferberlik ilan eden Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, sık sık sosyal medya hesabından yayın yaparak ülkedeki son gelişmeleri aktarıyor. Son olarak sabah 137 kişinin hayatını kaybettiğini açıklayan Zelenskiy, topraklarını işgal eden Rusya lideri Putin'e seslendi.

Rusya'nın sabahın erken saatlerine kadar füze vuruşlarına devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Rusya füze vuruşlarına yerel saatle sabah 04.00'te yeniden başladı. Rus birlikleri birçok yönde ilerlemeyi durdurdu. Rusya askeri ve sivil hedefleri vuruyor" açıklamasında bulundu.

Rusya'da protestolara katılan Rus vatandaşlarına da seslenen Zelenskiy, "Bu gece kahraman şehir Kiev'deki yerleşim alanlarını bombalamaya başladınız, 1941'taki gibi. Protestoya gelen tüm Rus vatandaşlarına şunu söylemek istiyorum: Sizi duyduk, bize inanmaya başladınız. Bizim için savaşın. Savaşla savaşın." dedi.

Zelenskiy Putin'e de diyalog çağrısında da bulunarak "Rusya'yı ölümleri durdurmak için yeniden müzakere masasına oturtmalıyız" ifadelerini kullandı.