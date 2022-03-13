Ukrayna'dan şok iddia! Cesetleri buzdolaplarında saklıyorlar çünkü...

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişiminde en önemli noktalardan biri olan Çernobil Nükleer Santrali ile ilgili çarpıcı söylemler ortaya atılmaya devam ediyor. Ukrayna tarafının iddiasına göre, santralde sahte bir saldırı hazırlığı yapan Rus askerler, buzdolaplarında sakladıkları Ukraynalı askerlerin cesetlerini dünya basınına "Sabotajcıları yakaladık" diye gösterecek.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 17. güne girilirken dünyanın gözü de tehlike saçmaları nedeniyle nükleer santrallere çevrildi. Hem stratejik açıdan hem de tehlike bakımından önemli konumda bulunan Çernobil Nükleer Santrali'ndeki gelişmeler de yakından takip ediliyor. Santralle ilgili Ukrayna tarafının ortaya attığı iddia ise duyanların kanını dondurdu.

Kiev Askeri Strateji Birimi tarafından ortaya atılan iddiaya göre; Rus askerlerin, Devlet Başkanı Putin'in emriyle nükleer santrale "insan yapımı" bir saldırı hazırlığında olduğu belirtildi. Saldırının ardından ortaya çıkacak nükleer sızıntıyla ilgili ise Ukrayna tarafının suçlanacağı ve dünyaya 'Ukrayna suçlu' algısı yapılacağı öne sürüldü.

"ÖLÜ ASKERLERİ BUZDOLABINDA SAKLIYORLAR"

Rusya'nın sahte saldırısıyla ilgili ortaya atılan ikinci iddia da kan dondurdu. İddiaya göre ölü Ukraynalı askerlerin cesetlerini Çernobil'deki dondurucularda tutan Rus askerlerinin, sahte saldırının ardından bu askerleri "sabotajcılar" olarak dünyaya tanıtıp, taraftar çekmeye çalışacakları öne sürüldü. Ayrıca bu olayla birlikte Rusya'nın "nükleer endişesinin" de kanıtlanmaya çalışılacağı aktarıldı.

Merkezi Avusturya'da bulunan Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) da, Ukrayna'daki nükleer santrallerle ilgili son durum raporunu açıkladı. Rapora göre, Çernobil'e hala hasar gören güç hatları sebebiyle elektrik verilemediği ve dizel yakıtla çalışan jeneratörlerle elektrik sağlandığı belirtildi.

SİSTEMLER HALA KAPALI



IAEA raporunda Rusya'nın kontrolünde bulunan Çernobil Nükleer Santralinde teknisyenlerin güç hatlarını onarmaya başladığı ancak santrale dizel yakıtla çalışan jeneratörlerden elektrik sağlanmaya devam edildiği aktarıldı. IAEA, Zaporjiya Nükleer Santralindeki nükleer malzeme ve faaliyetleri izlemek için kurulan koruma sistemlerinden düzenli bilginin geldiğini ancak Çernobil'deki sistemlerin hala kapalı olduğunu vurguladı.