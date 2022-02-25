Ukrayna Devlet Başkanı: Savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyacımız var

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, etkili uluslararası yardıma ihtiyaçları olduğunu belirtti. Zelenskiy, savaş karşıtı bir koalisyona ihtiyaçları olduğunu ve Rusya'yı müzakere masasına oturtmaları gerektiğini söyledi

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Ukrayna'nın özgürlüğünü ve topraklarını savunduklarını vurgulayarak "Etkili uluslararası yardıma ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Konuyu Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, "Savunma yardımı, saldırgana karşı baskı ve yaptırımlar için Bükreş Dokuzlusuna başvurduk. Birlikte Rusya'yı müzakere masasına koymalıyız. Savaş karşıtı koalisyona ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya’ya karşı etkili eylem talebi

Zelenskiy, ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüştüğünü, Ukrayna’nın savunmasının gidişatı ve Kiev'e yönelik saldırılar hakkında bilgi verdiğini bildirdi.

“Bugün Ukrayna, müttefiklerinin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyor. Rusya’ya karşı etkili eylem talep ediyoruz.” ifadesini kullanan Zelenskiy, yaptırımların daha da güçlendirilmesini istedi.

NATO'nun doğu kanadı ülkeleri olan Bulgaristan, Çekya, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın parçası olduğu Bükreş Dokuzlusu (B9), 4 Kasım 2015'te Romanya'nın başkenti Bükreş'te kurulmuştu.