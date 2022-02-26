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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin o teklifini kabul etmedi!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin o teklifini kabul etmedi!
26 Şubat 2022 Cumartesi 09:06

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Rusya tarafından yakalanıp öldürülmesi ihtimaline karşı ABD'nin Zelenskiy'e tahliye teklif ettiği, onun ise bunu kabul etmediği öğrenildi

ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev'den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenskiy'nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Washington Post gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD hükümeti, Zelenskiy'e Rusya tarafından yakalanması ya da kaçırılmasını önlemek için kendisine Kiev'den ayrılması için yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #savaş #rusya #abd #vladimir zelenskiy
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