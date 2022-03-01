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Ukrayna'nın askeri birliği vuruldu: Çok sayıda ölü var!

01 Mart 2022 Salı 12:10

Rusya'nın Ukrayna'nın Sumi eyaletinde bulunan Okhtyrka kentindeki askeri birliğe füze saldırısı düzenlediği ortaya çıktı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 70 asker hayatını kaybetti

Sumi Valisi Dmytro Zhyvytskyi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Okhtyrka kentindeki askeri birliğin Rus ordusu tarafından vurulduğunu, saldırıda yaklaşık 70 Ukrayna askerinin hayatını kaybettiği duyurdu.

Zhyvytskyi, ekiplerin ve gönüllülerin, askeri birliğin enkazında arama kurtarma çalışmaları yaptığını ifade etti.

Kentte Rus askerlerine ait de çok sayıda ceset bulunduğunu belirten Zhyvytskyi, bu cesetleri topladıklarını ve Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim ettiklerini kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #ölüm #asker
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