Ukrayna'nın Buça kentinde sokaklar ceset dolu!

Ukrayna'nın Buça kentinden korkunç görüntüler gelmeye başladı. Rusya'nın çekildiği bölgede sokaklar elleri arkasından bağlanmış cesetlerle dolu. Görüntüler dünyada tepkilere neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise "Katiller. Cellatlar. Tecavüzcüler. Kendilerine ordu diyen yağmacılar ve yaptıklarından sonra ancak ölümü hak edenler." ifadesini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 24 Şubat'ta verdiği talimatla Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken dün Rus güçlerinden geri alınan Buça kentinde çekilen görüntüler uluslararası kamuoyunu şoke etti.

Buça'da çekilen görüntülerde yol kenarlarında elleri arkadan bağlı, yakın mesafeden vurulmuş yüzlerce ceset bulunmasının ardından uluslararası kamuoyu ayağa kalktı. Rusya, savaşın diğer cephelerine odaklanmak için geçen hafta gerçekleşen İstanbul görüşmeleri sonrasında Kiev'deki saldırıları azaltacağını ve Kiev yakınlarındaki kentlerden çekileceğini açıklamıştı.

"300 CESETTEN 50'Sİ RUS ASKERLER TARAFINDAN İNFAZ EDİLMİŞ"

Kiev'den 37 kilometre uzaklıkta olan Buça kentinde bulunan cesetlerle ilgili Buça Belediye Başkanı Yardımcısı Taras Shapravskyi de açıklama yaptı. Shapravskyi, Rus güçlerinin geçen hafta kentten çekilmesinin ardından bulunan yaklaşık 300 cesetten 50'sinin Rus askerleri tarafından infaz edilmiş olduğunu söyledi. Reuters bu iddianın doğru olup olmadığını başka kaynaklardan teyit edemedi.

RUSYA GÖRÜNTÜLER İÇİN "PROVOKASYON" DEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Ukraynalı yetkililer tarafından yayınlanan ve Rus birliklerinin Buça'da işlediği iddia edilen "suçları" gösteren tüm fotoğraf ve videoların "provokasyon" olduğu ve Buça kentinde kimsenin Rus birlikleri tarafından şiddete maruz bırakılmadığı ifade edildi. İnsan Hakları İzleme Örgütü ise dün Rus güçlerinin, Ukrayna'nın Çernihiv, Harkov ve Kiev kentlerinde "birçok kez savaş yasalarını ihlâl ettiğini" belgelediğini açıkladı.

BU SAVAŞI BİZ KAZANACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Halkımıza karşı bunu yapan belirli Rus ordusu dışında kimseyi suçlamıyoruz. Onlara emir verenler hariç. Ama kararsızlık hakkında konuşma hakkımız var." ifadesini kullanarak "Bu savaşı biz kazanacağız. Bazı politikacılar, pozisyonlarıyla birlikte haleflerine aktardıkları kararsızlığı hiçbir zaman aşamasalar da." dedi.

Zelenskiy, Ukraynalıların bu savaşta neyin tehlikede olduğunu ve neyi savunduklarını gördüklerini vurgulayarak "Bu dünyanın güçlülerinin arkasına saklanmayacağız. Kimseyi ikna etmeyeceğiz. İyi bir şekilde, topraklarımıza gelen bu kötülükten kendimizi korumak için silah yardımı istememeliydik. Zaten gerekli tüm silahları talep edilmeden bize vermiş olmalıydı. Çünkü onlar kötülüğün ne olduğunu ve beraberinde tam olarak ne getirdiğini çok iyi biliyorlardı." diye konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Rus ordusundan kurtarılan Buça'da yüzlerce ölen ve işkence görenlerle yağmalamaların olduğunu, arazilere mayın döşendiğini, sokaklarda cesetlerin bulunduğunu söyleyerek "Katiller. Cellatlar. Tecavüzcüler. Kendilerine ordu diyen yağmacılar ve yaptıklarından sonra ancak ölümü hak edenler." ifadesini kullandı.