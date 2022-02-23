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Ukrayna OHAL ilan etti!

Ukrayna OHAL ilan etti!
23 Şubat 2022 Çarşamba 14:32

Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç 30 günlük olağanüstü hal ilan etme kararı aldığını duyurdu.

Konsey Başkanı Oleksiy Danilov, yaptığı açıklamada, ülke genelinde Donetsk ve Luhansk bölgeleri hariç olağanüstü hal ilan edileceğini, kararın 2 gün içinde parlamento tarafından onaylanması gerektiğini ifade etti.

Danilov, olağanüstü halin gerekirse 30 gün daha uzatılabileceğini belirterek Donetsk ve Lugansk bölgelerinde zaten 2014'ten beri olağanüstü hale benzer uygulamaların olduğunu hatırlattı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #olağanüstü hal #ohal #savaş
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