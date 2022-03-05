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Ukrayna, Rus helikopterin vurulma anını paylaştı. İşte o görüntüler...

05 Mart 2022 Cumartesi 12:54

Rusya, 10. günde de Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. İki taraf da ağır kayıplar yaşarken, Ukrayna ordusu Rus helikopterinin uçaksavar ile düşürülme anlarını paylaştı


Ukrayna - Rusya savaşının 10. gününe girildi. İki taraf arasında 10 gündür devam eden şiddetli çatışmalar bugün de etkisini sürdürdü. Başkent Kiev dahil olmak üzere birçok kentte sık sık sirenler çalıyor, füzeli saldırılar gerçekleştiriliyor.

OMUZ ÜSTÜNDEN ATILAN UÇAKSAVAR KULLANILDI

Sosyal medyada Ukrayna ordusu tarafından paylaşılan görüntüde keşif uçuşu yaptığı düşünülen bir Rus helikopterinin düşürülme anı paylaşıldı. Ukrayna ordusu yaptığı açıklamada helikopterin omuz üzerinden atılan uçaksavar füzesiyle düşürüldüğünü açıklarken pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

498 RUS ASKERİ HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da hayatını kaybeden Rus askerlerinin sayısını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki operasyonları sırasında 498 Rus askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Ukrayna hükümet yetkilileri bu sayıyı 9 bin olarak açıklamıştı.

Etiketler; #rusya #ukrayna #savaş #rus helikopter #vurulma
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