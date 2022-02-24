Ukrayna Savunma Bakanı: Eli silah tutan herkes ülkesini savunsun

Rusya ile Ukrayna arasında savaş başladı. Açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanı, ülkesindeki her eli silah tutan vatandaşına ülkesini savunma çağrısı yaptı. Öte yandan Ukrayna'nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldiği öğrenildi. Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları da Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, eli silah tutan her vatandaşa ülkesini savunma çağrısı yaptı.

Reznikov, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ülkesinin tam savunma durumuna geçtiğini belirtti.

Hazır ve eli silah tutabilen herkesi Bölgesel Savunma Merkezlerine çağıran Reznikov, silah edinmek için pasaportun yeterli olacağını ifade etti.



Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama

Ukrayna’nın Vinnytsia kentinde bulunan mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Ukrayna medyası, patlamanın ardından bölgenin tahliye edildiğini, Ukrayna askerleri arasında patlama nedeniyle yaralıların da bulunduğunu duyurdu. Patlamanın Rusya saldırısı sonucu meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları bombardıman altında olduklarını açıkladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna’nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

Açıklamada “Düşman sadece sınırdaki birimlere değil, geri plandaki yerlere de saldırıyor. Kiev bölgesinde Ukrayna Devlet Sınır Servisi'nin noktaları bombalandı. Muhtemelen bir füze silahından” ifadelerini duyurdu.

Ukrayna, Rusya’nın Belarus sınırı tarafından da saldırdığını açıkladı

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Ukrayna’nın, Rusya ve Belarus sınırı tarafından Rusya’nın saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırıda, sınır birlikleri ve kontrol noktalarının topçu, ağır teçhizat ve hafif silahlarla hedef alındığı ve bunun Luhansk, Sumy, Kharkiv, Chernihiv ve Zhytomyr bölgelerinde gerçekleştiği ifade edildi.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Senkivka-Velesivka bölgesinde Rus tanklarının sınırı geçtiği görüldü.