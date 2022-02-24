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Ukrayna Savunma Bakanlığı: 50 Rus öldürüldü, 7 uçak düşürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı: 50 Rus öldürüldü, 7 uçak düşürüldü
24 Şubat 2022 Perşembe 14:32

Rusya Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "50 Rus işgalci öldürüldü, 7 Rus uçağı vuruldu, 4 tank imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri havalimanları ve hava kuvvetlerinin “yüksek hassasiyetli silahlarla” etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #ölüm #savaş
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