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Ukrayna son rakamları açıkladı! İşte Rusya'nın asker kaybı...

Ukrayna son rakamları açıkladı! İşte Rusya'nın asker kaybı...
28 Mart 2022 Pazartesi 12:02

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, devam eden saldırılarda bugüne kadar 17 bin Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Verilere göre Rusya 123 uçağını ve 127 helikopterini de kaybetti


Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-28 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 17 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 123 uçak, 127 helikopter, 586 tank, 1694 zırhlı araç, 302 top, 95 roketatar sistemi ve 54 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 1150 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 66 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​


Kaynak: AA
Etiketler; #ukrayna #rusya #savaş #rus asker #ölüm
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